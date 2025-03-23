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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елизавета Туктамышева: «То, что в Санкт-Петербурге самый большой каток в мире, не может не радовать. Наш город умеет удивлять»

Сегодня в Санкт‑Петербурге прошел праздник в честь закрытия ледового сезона на «Катке у Флагштока». Туктамышева выступила там с показательным номером.

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