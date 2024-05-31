В преддверии Международного дня защиты детей в МВД по Республике Тыва состоялось торжественное мероприятие

Сегодня, в преддверии Международного дня защиты детей, в региональном ведомстве состоялось награждение победителей и участников регионального этапа 11-го Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа».
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