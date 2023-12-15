Как привлекать бренды и медиа для сотрудничества: отвечают эксперты отрасли

Ассоциация менеджеров провела в Москве заседание комитета СМИ по информационной политике. На нем профильные эксперты разбирались, как коллаборации с брендами и медиа помогут бизнесу привлекать к своим компаниям и продуктам новую аудиторию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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