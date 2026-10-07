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Брачный конвейер: от приданого до лайков — почему мы до сих пор торгуем собой

Брачный конвейер: от приданого до лайков — почему мы до сих пор торгуем собой

Когда я в очередной раз перечитывала пьесы Островского, меня не покидало ощущение, что я листаю не книгу середины XIX века, а современную ленту в приложении для знакомств.

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