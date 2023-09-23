«МЮ» прервал серию из 3 поражений, обыграв «Бернли». Онана не пропустил впервые с 14 августа

Команда Эрика тен Хага выиграла впервые с 26 августа. Перед сегодняшним матчем она потерпела поражения от «Арсенала» (1:3) и «Брайтона» (1:3) в АПЛ и «Баварии» (3:4) в Лиге чемпионов.
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