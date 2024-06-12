Провела пять дней в Вепском лесу. День второй: Хювяд рахваст!

Второй день был интересный и насыщенный приключениями. Мы много гуляли пешком. Чтобы прогулки были в радость администраторы всех еще до старта путешествия предупреждают какие вещи рекомендуется взять с собой в поездку, но если вы, как и я решите, что для прогулок по заснеженным лесам и полям подойдут кроссовки, то знайте гид Сергий сделает все, чтобы из домика вы вышли в более подходящей обуви — он выдаст Вам утепленные сапоги из ЭВА, за что ему отдельное огромное спасибо.