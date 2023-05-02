Отставной подполковник НМ ЛНР Марочко: ВСУ могут начать контрнаступление к 9 Мая

ВСУ могут попытаться омрачить России наступающий День Победы провокациями и контрнаступлением. Об этом ТАСС рассказал отставной подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко, сославшись на данные российской разведки.
ВСУ могут попытаться омрачить России наступающий День Победы провокациями и контрнаступлением. Об этом ТАСС рассказал отставной подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко, сославшись на данные российской разведки.
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