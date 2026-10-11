В Туле затопило две квартиры и парикмахерскую

Вода затопила две квартиры и парикмахерскую из-за прорыва труб после включения отопления.В Туле в доме по адресу Металлургов 27 из-за включения отопления не выдержали трубы, в результате чего полилась вода.
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