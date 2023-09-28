В Белгородской области пограничники вступили в бой с диверсантами

Сообщения о заходе украинской диверсионной группы в села Староселье и Теребрено Краснояружского района области Белгородской области являются ложными — никакого захода не было, сейчас пограничники вместе с другими силовиками ведут бой в районе населенных пунктов.
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