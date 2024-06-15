Жанна Агузарова пришла на Премию МУЗ-ТВ в микро шортах

Жанна Агузарова привлекла к себе пристальное внимание, появившись на музыкальной Премии МУЗ-ТВ. Несмотря на то, что через пару недель певице исполнится 62 года, она по-прежнему сохраняет свою энергию и вокальное мастерство, дающее фору многим молодым артистам.