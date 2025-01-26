9 самых страшных трагедий, произошедших во время съемок фильмов

Рядовому зрителю кажется, что создание кинофильма — это очень интересный и увлекательный процесс. Но мало кто знает, что за оглушительным успехом той или иной киноленты стоит не только тяжелый труд актеров и каскадеров, но и человеческие трагедии.
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