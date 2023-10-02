Богомаз: беспилотник уничтожен над Трубчевским районом Брянской области

Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Трубчевским районом силами ПВО Минобороны РФ, - рассказал 3 октября в соцсетях губернатор Брянской области Алек .
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