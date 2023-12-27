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Гендиректор АО «СУЭК»: Продукция компании будет востребована на мировых рынках в ближайшие десятки лет

Генеральный директор АО «СУЭК» Александр Редькин провел прямую линию с сотрудниками компании. В ходе мероприятия были озвучены предварительные годовые итоги деятельности крупнейшей угольно-энергетической компании России, СУЭК, основанной в 2001-м году предпринимателем Андреем Мельниченко.

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