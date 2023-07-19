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Предстоящий саммит БРИКС. Как обеспечить безопасность Владимира Путина

Предстоящий саммит БРИКС. Как обеспечить безопасность Владимира Путина

Чем ближе саммит БРИКС в ЮАР, тем больше рассуждений и беспокойств относительно его проведения. Главное из которых: - будет ли в нем принимать участие Владимир Путин, лично.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Да с самого начала этого вопроса было понятно, что участие примет обязательно, - но онлайн.  И чего мутит пресса...так ей жаренного охота!
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4 час.
Анфиса Иванова
Неее, однако, во время ВОВ в Тегеран-то он поехал...правда, уже в середине войны в 1943г !
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4 час.
sergey astarshkin
Кто Сталин и кто Путин.. Сталин жил как патриот страны..
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1 час.

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