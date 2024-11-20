Налоги в Ялте

Таким образом власти города намерены увеличить поступления в бюджет, о чем сообщила глава курорта. «Налоговые поступления в бюджет растут, а уже скоро станут еще больше», - заверила Янина Павленко и рассказала, как этого власти намерены добиться: «Владельцам и застройщикам апартаментов ставку на землю увеличим, санаториям и курортной сфере – уменьшим».