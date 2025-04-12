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Трамп пожелал Ирану стать великой и счастливой страной без ядерного оружия

Трамп пожелал Ирану стать великой и счастливой страной без ядерного оружия

www.globallookpress.com/Chris Kleponis/Keystone Press Agency Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что желает Ирану стать великой и счастливой страной, но не допустит появления у Тегерана ядерного оружия.

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