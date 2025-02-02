ВСУ 28 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Территорию ДНР обстреляли в течение суток 28 раз, выпустив 83 снаряда, ВСУ в течение суток 2 февраля, сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
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