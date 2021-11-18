Акцию #МыВместе поддерживают студенты разных стран

К команде «Молодёжки ОНФ» присоединяются все больше иностранцев из разных государств мира. Большинство из них в России получают образование или работают, а свободное время посвящают добровольчеству.
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