Мигранты - это угроза. Ответ Титову в 18 пунктах

Вячеслав Денисов

Вот, в чем прав означенный защитник живоглотов, так это в том, что, такие граждане, как сам Титов и его подзащитные друзья, озабоченные только лишь доходами от ввоза дармовой рабсилы, действительно, гораздо опаснее для страны, чем экспортированные преступники!