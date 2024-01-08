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Царьград

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Мигранты - это угроза. Ответ Титову в 18 пунктах

Мигранты - это угроза. Ответ Титову в 18 пунктах

Действительно ли страх русских перед иностранными гостями безоснователен? По мнению уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, граждане нашей страны куда больше опасны, чем мигранты.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Вот, в чем прав означенный защитник живоглотов, так это в том, что, такие граждане, как сам Титов и его подзащитные друзья, озабоченные только лишь доходами от ввоза дармовой рабсилы, действительно, гораздо опаснее для страны, чем экспортированные преступники!
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