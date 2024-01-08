Действительно ли страх русских перед иностранными гостями безоснователен? По мнению уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, граждане нашей страны куда больше опасны, чем мигранты.
Мигранты - это угроза. Ответ Титову в 18 пунктах
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав Денисов
Вот, в чем прав означенный защитник живоглотов, так это в том, что, такие граждане, как сам Титов и его подзащитные друзья, озабоченные только лишь доходами от ввоза дармовой рабсилы, действительно, гораздо опаснее для страны, чем экспортированные преступники!
Ответить
19 час.
Свежие комментарии