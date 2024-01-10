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"Россия может рухнуть". Русские в шаге от катастрофы небывалого масштаба

"Россия может рухнуть". Русские в шаге от катастрофы небывалого масштаба

России грозит катастрофа, масштаб которой сегодня даже трудно представить. На эту тему порассуждал гендиректор киноконцерна "Мосфильм", народный артист России, кинорежиссёр Карен Шахназаров.

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Комментарии
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Виктор Горшков
Боюсь ,что угроза опять начнется  с самых верхов  у кого власть и деньги, что и произошло во время СССР.
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17 час.
Иван Иванов
Россия может рухнуть, только если случится предательство на самом верху, как уже было в 1991г.
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17 час.
Андрей Павлов
А оно, предательство, уже случается на самом верху. Разве массовый завоз мигранов с семьями э́то не предательство?
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3 час.

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