Авария случилась в четверг, 22 октября, около дома №20. По предварительной информации, 68-летний водитель автомобиля Lada Granta врезался в Haval Jolion, после чего иномарка столкнулась с Suzuki Vitara.
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