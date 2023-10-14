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Спунер о натурализации в КХЛ: «Умное решение – сэкономить место для легионера. Для меня это странно – ты получаешь паспорт, даже не зная языка»

Недавно гражданство России получили американский защитник «Динамо» Бреннан Менелл и канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли.

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