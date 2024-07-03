Мороженое стало самым популярным летним десертом в Москве и Московской области

Жаркая погода в столице привлекла внимание к одному из самых любимых летних лакомств – мороженому. По данным аналитиков розничной сети "Пятерочка", за прошедшие выходные жители Москвы и Московской области съели более 1,7 миллиона кусочков мороженого.
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