Мороженое стало самым популярным летним десертом в Москве и Московской области

Жаркая погода в столице привлекла внимание к одному из самых любимых летних лакомств – мороженому. По данным аналитиков розничной сети "Пятерочка", за прошедшие выходные жители Москвы и Московской области съели более 1,7 миллиона кусочков мороженого.