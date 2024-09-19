Госкорпорация Ростех вновь стала акционером АвтоВАЗа

В мае 2023 года «Ростех» вынужденно вышел из капитала АвтоВАЗа после того, как правительство США расширило санкции в отношении госкорпорации, в результате чего российский автогигант впервые за 16 лет оказался под крылом одного владельца, подведомственного Минпромторгу ФГУП НАМИ.