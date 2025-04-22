Президент РФ на встрече с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации — участниками Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России" в Национальном центре "Россия":".
Верховный назвал ветеранов СВО золотым фондом и элитой России
Комментарии
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ninikooo Митусова
Дай Бог, чтобы это не было красивыми словами. И действительно умные, честные, мужественные люди могли « подвинуть балласт « в Правительстве и Госдуме, вредящий народу и извлекающий выгоду лично для себя из любых ситуаций. Нужна чистка рядов врагов, « ждунов» и казнокрадов.
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