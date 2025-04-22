Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 986 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Скоробогатов
    Не мы Европу потеряли...Это она нас потеряла дура.Европа, которую м...
  • Александр Бабин
    Ну да-в Европе их стали зажимать -так они в Россию кинулись-что бы ФСБ работы добавитьМы вам покажем, ...
  • Андрей
    хохлов фильтровать ещё строже!!!Мы вам покажем, ...

Верховный назвал ветеранов СВО золотым фондом и элитой России

Верховный назвал ветеранов СВО золотым фондом и элитой России

Президент РФ на встрече с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации — участниками Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России" в Национальном центре "Россия":".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ninikooo Митусова
Дай Бог, чтобы это не было красивыми словами. И действительно умные, честные, мужественные люди могли « подвинуть балласт « в Правительстве и Госдуме, вредящий народу и извлекающий выгоду лично для себя из любых ситуаций. Нужна чистка рядов врагов, « ждунов» и казнокрадов.
Ответить
12 час.
наверх