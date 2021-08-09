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В России разработали беспилотник для мониторинга радиоактивного заражения

В России разработали беспилотник для мониторинга радиоактивного заражения

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого запатентовала модульный беспилотник, с помощью которого, кроме прочего, можно будет отслеживать, обрабатывать и передавать данные о химическом и радиоактивном заражении.

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