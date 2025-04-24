Рэпер Влади* из "Касты" обжаловал статус иноагента

Сергей Карпов/ТАСС Лидер музыкальной группы "Каста" Влади* (Владислав Лешкевич*) подал в суд жалобу на решение признать его иностранным агентом, сообщает 24 апреля ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий суд столицы.
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