Давление и нормы: бизнес стал активнее жаловаться на действия силовиков

Давление на предпринимателей, судя по их собственным оценкам, не снижается: на платформу «ЗаБизнес.РФ», где они могут пожаловаться на МВД, Следственный комитет, Генпрокуратуру и ФСБ, с октября 2021 года по октябрь 2022-го поступило 1170 обращений.