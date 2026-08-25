Загадочная система подземных тоннелей в дворцово-парковом комплексе Кинта-да-Регалейра (Quinta da Regaleira), построенном в начале прошлого века в португальском муниципалитете Синтра, будто бы служит мистическими переходами от света к тьме.
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