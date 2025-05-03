Госдума рассмотрит законопроект об уголовном наказании для дропперов

Депутаты Госдумы в приоритетном порядке рассмотрят законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов (лица, передающие свои банковские карты или электронные кошельки преступникам), сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
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