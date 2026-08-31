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Ивановские новости

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Мать бойца СВО из Ивановской области получила 1,3 млн за аварийный дом

Выплаты за аварийный дом, признанный непригодным ещё в 2019 году, женщина смогла получить только после вмешательства прокуратуры — ей перечислили 1,3 млн рублей.

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