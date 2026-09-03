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Царьград

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Wildberries, Blink и Looky запустили свои мессенджеры в России за один месяц

Wildberries, Blink и Looky запустили свои мессенджеры в России за один месяц

В России набирает обороты тренд на запуск отечественных мессенджеров.«Коммерсант» пишет, что только за август 2026 года о намерении создать свои сервисы для общения заявили сразу Wildberries, Blink и Looky.

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