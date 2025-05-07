Трамп хуситов «победил», а Израиль продолжает бомбардировки «Победа на хуситами», как ситуацию на Ближнем Востоке обозначил Дональд Трамп, никак не укладывается в общепринятое понимания термина «победа».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Трамп хуситов «победил», а Израиль продолжает бомбардировки «Победа на хуситами», как ситуацию на Ближнем Востоке обозначил Дональд Трамп, никак не укладывается в общепринятое понимания термина «победа».
Свежие комментарии