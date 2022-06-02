Песков заявил, что прямая линия с Путиным состоится после ПМЭФ

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в четверг, 2 июня, сообщил журналистам, что прямая линия с Владимиром Путиным пройдет после Петербургского экономического форума.
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