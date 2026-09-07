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Духовно и с пользой: в Твери прошло первое занятие православного лектория для взрослых

Духовно и с пользой: в Твери прошло первое занятие православного лектория для взрослых

В Твери состоялось первое занятие Православного лектория для взрослых при Вознесенском соборе в новом учебном году.

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