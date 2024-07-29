89 человек заболели ковидом в Воронежской области за неделю

Об этом сообщило управление Роспотребнадзора Воронежской области. Не забывайте мыть руки, господа.За последнюю неделю в Воронежской области зарегистрировано 89 случаев COVID-19, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
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