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Воронежские новости

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89 человек заболели ковидом в Воронежской области за неделю

89 человек заболели ковидом в Воронежской области за неделю

Об этом сообщило управление Роспотребнадзора Воронежской области. Не забывайте мыть руки, господа.За последнюю неделю в Воронежской области зарегистрировано 89 случаев COVID-19, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

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