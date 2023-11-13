Полянский заявил, что Россия не ждет прекращения Западом помощи Киеву

Global Look Press/Tech. Sgt. J.D. Strong Ii/Keystone Press Agency Запад делает все возможное для того, чтобы удержать Киев на плаву, заявил в беседе с РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский комментируя поставки вооружений Украине.