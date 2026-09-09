Война на Украине может продолжаться годами, — Пентагон

Война на Украине может продолжаться годами, считают в Пентагоне. Замминистра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби на заседании группы «Рамштайн» заявил, что Россия восстанавливает свой военный потенциал и оборонную промышленность.
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