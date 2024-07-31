Актриса Ева Смирнова получила сразу четыре главные роли после успеха "Чебурашки"

Юная актриса Ева Смирнова рассказала о съемках сиквела киносказки "Чебурашка". Ее цитирует kp.ru. По словам Смирновой, съемки проходят хорошо, и для производства фильма собралась "яркая, крутая, солнечная командда".
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