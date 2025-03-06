Дегтярёв заявил, что никому не позволит клеймить спортсменов «иноагентами»

СБ

Слава Белый

Дегтярёв прав только в одном. Спортсмены, выступающие в нейтральном статусе не иноагенты и не предатели. Просто они не представляют Россию, как государство, а только себя. Никакого отношения к олимпийскому комитету России, в министерству спорта РФ и Дегтярёву они не имеют вообще! Издить и выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе они должны только за свой счёт. А все потраченные деньги мин.спорта на них надо считать воровством из гос.бюджета. И всё причастные должны сесть за воровство.