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RT Russia

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Дегтярёв заявил, что никому не позволит клеймить спортсменов «иноагентами»

Дегтярёв заявил, что никому не позволит клеймить спортсменов «иноагентами»

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв высказался о выступлении российских спортсменов в нейтральном статусе.

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Комментарии
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СБ
Слава Белый
Дегтярёв прав только в одном. Спортсмены, выступающие в нейтральном статусе не иноагенты и не предатели. Просто они не представляют Россию, как государство, а только себя. Никакого отношения к олимпийскому комитету России, в министерству спорта РФ и Дегтярёву они не имеют вообще! Издить и выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе они должны только за свой счёт. А все потраченные деньги мин.спорта на них надо считать воровством из гос.бюджета. И всё причастные должны сесть за воровство.
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