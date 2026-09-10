Грузоперевозки ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Грузоперевозки ...

1 подписчик

Опасные грузы (ADR/ДОПОГ) — стоит ли открывать категорию для работы в СНГ

Опасные грузы (ADR/ДОПОГ) — стоит ли открывать категорию для работы в СНГ

Перевозка опасных грузов по стандартам ADR/ДОПОГ остаётся одним из востребованных направлений в сфере грузоперевозок в странах СНГ, поскольку многие отрасли нуждаются в доставке химической продукции, топлива, промышленных материалов и других специальных грузов.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым