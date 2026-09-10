Опасные грузы (ADR/ДОПОГ) — стоит ли открывать категорию для работы в СНГ

Перевозка опасных грузов по стандартам ADR/ДОПОГ остаётся одним из востребованных направлений в сфере грузоперевозок в странах СНГ, поскольку многие отрасли нуждаются в доставке химической продукции, топлива, промышленных материалов и других специальных грузов.