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Царьград

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Блогер Niky Sal получил ножевое ранение в кофейне США

Блогер Niky Sal получил ножевое ранение в кофейне США

В декабре 2025 года блогер Niky Sal ошибочно обвинил двоих мужчин в кофейне Tim Hortons в общении с несовершеннолетней, что привело к драке и его госпитализации.

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