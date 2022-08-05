Запасы угля на зиму в Новосибирской области формируются с отставанием

Запасы угля в топливных хранилищах ресурсоснабжающих организаций формируется с отставанием. Такое замечание высказал полпред президента России в СФО Анатолий Серышев на совещании по вопросам готовности регионов Сибири к отопительному сезону.
Запасы угля в топливных хранилищах ресурсоснабжающих организаций формируется с отставанием. Такое замечание высказал полпред президента России в СФО Анатолий Серышев на совещании по вопросам готовности регионов Сибири к отопительному сезону.
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