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Запасы угля на зиму в Новосибирской области формируются с отставанием

Запасы угля на зиму в Новосибирской области формируются с отставанием

Запасы угля в топливных хранилищах ресурсоснабжающих организаций формируется с отставанием. Такое замечание высказал полпред президента России в СФО Анатолий Серышев на совещании по вопросам готовности регионов Сибири к отопительному сезону.

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