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Аргументы и Факты

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Паника в Киеве: новая ракета РФ обходит ПВО и взрывает базы изнутри

Паника в Киеве: новая ракета РФ обходит ПВО и взрывает базы изнутри

На Украине началась паника из-за появления у России нового боеприпаса «Дань-Т», в Киеве опасаются, что РФ может значительно нарастить производство этих дешевых крылатых ракет.

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