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Газета.ру

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Терапевт Прокофьев: жевательная резинка может помочь взбодриться с утра

Терапевт Прокофьев: жевательная резинка может помочь взбодриться с утра

Взбодриться без кофе с утра помогает контрастный душ и полезный горячий завтрак. Также с этой задачей может справиться жевательная резинка, однако такой способ проснуться может привести к проблемам со здоровьем.

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