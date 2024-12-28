Север сектора Газа полностью лишили крупных действующих медучреждений — ВОЗ

После израильского авиаудара, который произошел ночью 27 декабря, больница «Камаль Адван» на севере сектора Газа перестала функционировать, сообщает Всемирная организация здравоохранения 28 декабря в соцсети Х.
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