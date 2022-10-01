В Челябинской области выросла смертность от ковида

За сутки скончалось шесть южноуральцев. Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 1004 человека, заболеваемость продолжает снижаться.
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