Не счесть сокровищ в каменных пещерах Гиндукуша?

Афганские изумруды и медь могут оказаться сыром в мышеловке София Сачивко Фото: AP/TASS Материал комментируют: Леонид Хазанов Фархад Ибрагимов Движение «Талибан» * рассчитывает на помощь России и соседних государств в восстановлении Афганистана.