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Не счесть сокровищ в каменных пещерах Гиндукуша?

Не счесть сокровищ в каменных пещерах Гиндукуша?

Афганские изумруды и медь могут оказаться сыром в мышеловке София Сачивко Фото: AP/TASS Материал комментируют: Леонид Хазанов   Фархад Ибрагимов Движение «Талибан» * рассчитывает на помощь России и соседних государств в восстановлении Афганистана.

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