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Из-за ударов Украины в апреле погибли 59 мирных россиян, включая 5 детей. Более 400 ранены

Из-за ударов Украины в апреле погибли 59 мирных россиян, включая 5 детей. Более 400 ранены

Посол по особым поручениям дипломатического ведомства России Родион Мирошник сообщил, что более 400 мирных жителей российских регионов в апреле получили ранения в результате ударов со стороны украинских вооружённых формирований, 59 человек, в том числе 5 детей, погибли.

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