Посол по особым поручениям дипломатического ведомства России Родион Мирошник сообщил, что более 400 мирных жителей российских регионов в апреле получили ранения в результате ударов со стороны украинских вооружённых формирований, 59 человек, в том числе 5 детей, погибли.