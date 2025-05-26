Посол по особым поручениям дипломатического ведомства России Родион Мирошник сообщил, что более 400 мирных жителей российских регионов в апреле получили ранения в результате ударов со стороны украинских вооружённых формирований, 59 человек, в том числе 5 детей, погибли.
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