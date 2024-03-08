В ФРГ заявили о наличии у РФ "секс-компромата" на немецких политиков

Global Look Press/Felix Zahn/PHOTOTHEK Немецкие политики после инцидента с утечкой переговоров высокопоставленных офицеров ФРГ о планировании ударов по объектам гражданской инфраструктуры РФ серьезно обеспокоились, что российская разведка может заполучить видеоролики интимного содержания, участниками которых выступают политики Германии.
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